POL-FR: Stühlingen: Automatenaufbruch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.02.2026, gegen 01.00 Uhr wurden drei bislang unbekannte Tatverdächtige beobachtet, wie sie einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Stühlingen gewaltsam öffnen wollten. Beim Erkennen der Zeugen flüchteten die Tatverdächtigen und entkamen unerkannt. Die Höhe des Sachschadens und das erlangte Diebesgut sind bislang nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

