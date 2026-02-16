Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Schmitzingen: Rauchentwicklung in Wohnung

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 15.02.2026, gegen 17:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer verrauchten Wohnung im Stadtteil Schmitzingen alarmiert. Es konnten zwei Bewohner im Alter von 79 und 84 Jahren leicht verletzt aus der Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Beide Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine nicht richtig schließende Ofentür die Ursache für die verrauchte Wohnung gewesen sein. Ob eine technische oder menschliche Ursache zugrunde liegt ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell