Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Vermisstenfahndung nach 20-jähriger Frau aus Freiburg

Freiburg (ots)

Seit Freitag, 13.02.2026, gegen 23:00 Uhr wird die 20-jährige N. H. aus Freiburg-Herdern vermisst. Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte sowie Suchmaßnahmen, unter anderem mit Einsatz von Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber, erbrachten bislang keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau. Mögliche Hinwendungsorte wurden bislang ergebnislos überprüft. Inzwischen kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass sich die 20-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

   - 163 cm groß,
   - schlanke Statur,
   - braune Augen,
   - kinnlange, schwarze Haare,
   - trug einen grünen Kapuzenpullover, blaue Jeans und braune 
     Stiefel/ Boots.

Fotos der vermissten Frau können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-im-breisgau-vermisstenfahndung-2/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

