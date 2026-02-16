PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern
Wollbach: Unfallflucht bei Hofgut - hoher Sachschaden - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 15.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 09.50 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde die komplette linke Fahrzeugseite eines VW Passat nach Sachlage von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden an dem VW Passat wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Der VW Passat stand bei dem Hofgut Rüttehof in Wollbach rückwärts eingeparkt auf einem abschüssigen Grünstreifen. Ein Fahrzeug, welches links von dem VW Passat stand, verursachte vermutlich beim Ausparken den Schaden an dem VW Passat, da das Fahrzeug aufgrund des Gefälles auf dem feuchten Boden ins Rutschen kam und den VW Passat zunächst touchierte. Im weiteren Verlauf soll der Fahrer zwei Fließen unter die Räder seines Fahrzeuges gelegt haben um ausparken zu können. Dabei habe er mit seinem Fahrzeug die komplette linke Fahrzeugseite des VW Passat beschädigt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und / oder Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen hellen Kleintransporter handeln, an welchem die rechte Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 11:21

    POL-FR: Schopfheim: Oldtimer in der Hohe-Flum-Straße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte beschädigten zwischen Mittwoch, 11.02.2026, 15.00 Uhr und Freitag, 13.02.2026, 14.00 Uhr einen in der Hohe-Flum-Straße geparkten Oldtimer. Der Ford Escort, Baujahr 1980, war auf Höhe der Hausnummer 38 geparkt. Der oder die Täter beschädigten vermutlich mit einem Hammer oder einem ähnlichen Gegenstand das Dach des Fahrzeuges. Der ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:40

    POL-FR: Emmendingen: Transporter bleibt in Bahnunterführungen stecken

    Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 14.02.2026, um 13:05 Uhr, ereignete sich in Emmendingen, Elzweg, in der Bahnunterführung zwischen B3 und der Straße Am Elzdamm, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter in besagter Unterführung stecken blieb. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, befuhr der 69 Jahre alte Fahrer des Transporters den ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:38

    POL-FR: Emmendingen: Unter Drogeneinfluss auf dem Elektro-Roller unterwegs

    Freiburg (ots) - Am frühen Samstagabend des 14.02.2026, um 18:05 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen ein Elektro-Roller (sog. E-Scooter) auf der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen fahrend festgestellt. Auf Grund des fehlenden Versicherungskennzeichens wurde der 31-jährige Fahrzeuglenker mitsamt seinem Gefährt einer Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren