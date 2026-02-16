Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern

Wollbach: Unfallflucht bei Hofgut - hoher Sachschaden - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 15.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 09.50 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde die komplette linke Fahrzeugseite eines VW Passat nach Sachlage von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden an dem VW Passat wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Der VW Passat stand bei dem Hofgut Rüttehof in Wollbach rückwärts eingeparkt auf einem abschüssigen Grünstreifen. Ein Fahrzeug, welches links von dem VW Passat stand, verursachte vermutlich beim Ausparken den Schaden an dem VW Passat, da das Fahrzeug aufgrund des Gefälles auf dem feuchten Boden ins Rutschen kam und den VW Passat zunächst touchierte. Im weiteren Verlauf soll der Fahrer zwei Fließen unter die Räder seines Fahrzeuges gelegt haben um ausparken zu können. Dabei habe er mit seinem Fahrzeug die komplette linke Fahrzeugseite des VW Passat beschädigt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und / oder Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen hellen Kleintransporter handeln, an welchem die rechte Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte.

