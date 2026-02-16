PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Oldtimer in der Hohe-Flum-Straße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Mittwoch, 11.02.2026, 15.00 Uhr und Freitag, 13.02.2026, 14.00 Uhr einen in der Hohe-Flum-Straße geparkten Oldtimer. Der Ford Escort, Baujahr 1980, war auf Höhe der Hausnummer 38 geparkt. Der oder die Täter beschädigten vermutlich mit einem Hammer oder einem ähnlichen Gegenstand das Dach des Fahrzeuges. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 09:40

    POL-FR: Emmendingen: Transporter bleibt in Bahnunterführungen stecken

    Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 14.02.2026, um 13:05 Uhr, ereignete sich in Emmendingen, Elzweg, in der Bahnunterführung zwischen B3 und der Straße Am Elzdamm, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter in besagter Unterführung stecken blieb. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, befuhr der 69 Jahre alte Fahrer des Transporters den ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:38

    POL-FR: Emmendingen: Unter Drogeneinfluss auf dem Elektro-Roller unterwegs

    Freiburg (ots) - Am frühen Samstagabend des 14.02.2026, um 18:05 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen ein Elektro-Roller (sog. E-Scooter) auf der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen fahrend festgestellt. Auf Grund des fehlenden Versicherungskennzeichens wurde der 31-jährige Fahrzeuglenker mitsamt seinem Gefährt einer Kontrolle ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:27

    POL-FR: Emmendingen/Windenreute: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 15.02.2026, um 10:00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Panoramastraße, Ecke "Am Dachsrain" in in Emmendingen, Ortsteil Windenreute ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Nach derzeitiger Sachlage befuhr der Verursacher die Straße "Am Dachsrain" in Fahrtrichtung Windenreute. An der Einmündung zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren