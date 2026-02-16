Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Oldtimer in der Hohe-Flum-Straße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Mittwoch, 11.02.2026, 15.00 Uhr und Freitag, 13.02.2026, 14.00 Uhr einen in der Hohe-Flum-Straße geparkten Oldtimer. Der Ford Escort, Baujahr 1980, war auf Höhe der Hausnummer 38 geparkt. Der oder die Täter beschädigten vermutlich mit einem Hammer oder einem ähnlichen Gegenstand das Dach des Fahrzeuges. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

md/tb

