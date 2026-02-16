PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Transporter bleibt in Bahnunterführungen stecken

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 14.02.2026, um 13:05 Uhr, ereignete sich in Emmendingen, Elzweg, in der Bahnunterführung zwischen B3 und der Straße Am Elzdamm, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter in besagter Unterführung stecken blieb.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, befuhr der 69 Jahre alte Fahrer des Transporters den Elzweg von der B3 herkommend. Trotz der dort angebrachten Höhenbeschränkung von 2,30 Meter ging der Fahrzeuglenker davon aus, dass er mit seinem deutlich höheren Fahrzeug die Bahnunterführung problemlos durchfahren kann und ignorierte wohl konsequent sämtliche Hinweise bzgl. der maximal möglichen Durchfahrtshöhe.

Ebenso konsequent zeigte sich dann aber das Bauwerk und machte dem Transporter-Fahrer unzweifelhaft klar, dass er mit seinem Vorhaben wenig Erfolg haben wird.

Es kam deshalb wie es kommen musste und das Fahrzeug kollidierte nach Einfahrt in die Bahnunterführung mit dem Kastenaufbau an der Bahnbrücke.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, an dem beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

OW/RE

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

