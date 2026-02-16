PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Emmendingen: Transporter bleibt in Bahnunterführungen stecken

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Stadt Emmendingen

Am Samstagmittag, 14.02.2026, um 13:05 Uhr, ereignete sich in Emmendingen, Elzweg, in der Bahnunterführung zwischen B3 und der Straße Am Elzdamm, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter in besagter Unterführung stecken blieb.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, befuhr der 69 Jahre alte Fahrer des Transporters den Elzweg von der B3 herkommend. Trotz der dort angebrachten Höhenbeschränkung von 2,30 Meter ging der Fahrzeuglenker davon aus, dass er mit seinem deutlich höheren Fahrzeug die Bahnunterführung problemlos durchfahren kann und ignorierte sämtliche Hinweise bzgl. der maximal möglichen Durchfahrtshöhe.

Es kam deshalb wie es kommen musste und das Fahrzeug kollidierte nach Einfahrt in die Bahnunterführung mit dem Kastenaufbau an der Bahnbrücke.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, an dem beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

OW/RE DS/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

