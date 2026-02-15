Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen OT Windenreute: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 15.02.2026, um 10:00 Uhr, ereignete sich in Emmendingen, Ortsteil Windenreute, an der Einmündung Panoramastraße/Am Dachsrain ein Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen fuhr der Verursacher die Straße Am Dachsrain in Richtung Windenreute. An der Einmündung zur Panoramastraße missachtete er die Vorfahrt eines bevorrechtigten Fahrzeugs, es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Im Anschluss setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zum flüchtigen Verursacher liegt Folgendes vor: Pkw VW Touran, dunkle Farbe, Dachbox auf dem Fahrzeug; Kennzeichen nur teilweise bekannt mit den Buchstaben "KN" (Zulassungsbezirk Konstanz). Das Fahrzeug müsste vorne rechts eine erhebliche Beschädigung aufweisen.

Der entstandene Sachschaden am geschädigten Fahrzeug beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum bislang noch flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641/5820 zu melden.

