PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Angriff mit Reizgas - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.02.2026, soll es in der Hauptstraße in Lörrach gegen 23:45 Uhr vor dem Eingang einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der zwei Personen durch Reizgas leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei 19 und 20 Jahre alte Jugendliche mit einer bislang unbekannten Personengruppe in Streit geraten sein. Dabei habe eine unbekannte Person aus der Gruppe heraus die beiden mittels Pfefferspray verletzt. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 14:09

    POL-FR: Wutöschingen: Herausgehobener Gullideckel führt zu Unfall

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 12.02.2026, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bislang unbekannte Täterschaft entfernte einen Gullideckel aus dem Schacht in der Degernauer Straße vor der Hausnummer 35 und ließ diesen auf der Fahrbahn liegen. Ein 28-jähriger Volvo-Fahrer erkannte das Hindernis auf der Fahrbahn zu spät. ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 14:09

    POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht- dunkler SUV gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 12.02.2026, wurde gegen 18 Uhr ein Zeuge durch ein Knallgeräusch auf einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nollinger Straße in Rheinfelden aufmerksam. Es konnte ein dunkler SUV, möglicherweise ein schwarzer Volvo mit WT Kennzeichen, beobachtet werden, der sich von der Unfallstelle entfernte. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 14:08

    POL-FR: Schopfheim: Ladendieb beschädigt Streifenwagen und leistet Widerstand

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 10.02.2026, konnte gegen 19:15 Uhr ein flüchtender 24- jähriger Tatverdächtiger, der zuvor ein Diebstahlsdelikt in einem Supermarkt begangen haben soll, durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schopfheim in der Hauptstraße im Stadtteil Fahrnau angetroffen werden. Der 24- Jährige widersetzte sich der Festnahme, indem er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren