Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Angriff mit Reizgas - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.02.2026, soll es in der Hauptstraße in Lörrach gegen 23:45 Uhr vor dem Eingang einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der zwei Personen durch Reizgas leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei 19 und 20 Jahre alte Jugendliche mit einer bislang unbekannten Personengruppe in Streit geraten sein. Dabei habe eine unbekannte Person aus der Gruppe heraus die beiden mittels Pfefferspray verletzt. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell