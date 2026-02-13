Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht- dunkler SUV gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.02.2026, wurde gegen 18 Uhr ein Zeuge durch ein Knallgeräusch auf einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nollinger Straße in Rheinfelden aufmerksam. Es konnte ein dunkler SUV, möglicherweise ein schwarzer Volvo mit WT Kennzeichen, beobachtet werden, der sich von der Unfallstelle entfernte. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter Tel. 07623 7404 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell