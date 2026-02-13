Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Einbruch im Industriegebiet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.02.2026, gegen 3 Uhr gelangten bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Autowerkstatt in der Feldwiesenstraße in Lottstetten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Büroräume durchsucht und eine Kasse aufgebrochen. Die Höhe des Sachschadens und das erlangte Diebesgut sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten Jestetten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 92582 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell