Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Paketzustellung eskaliert

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.02.2026, kam es gegen 14:30 Uhr in der Gustave-Fecht-Straße in Weil am Rhein zu einem Angriff auf einen 47- jährigen Paketboten. Zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 30 Jahren sollen mit einem Auto das Zustellerfahrzeug blockiert, die Tür geöffnet und anschließend mit einer Eisenstange auf den Paketboten eingeschlagen haben. Dieser wurde wohl leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zuvor in der Breslauer Straße zu einem Streit zwischen dem Paketboten und der Mutter der Tatverdächtigen gekommen sein. Der Paketbote habe die Päckchen vor die Füße der Frau geworfen, wodurch diese leicht verletzt worden sein soll. Die beiden Tatverdächtigen hätten dann im Anschluss den Paketboten verfolgt und geschlagen. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die einen der beiden Sachverhalte beobachtet haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9797 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

