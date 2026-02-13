Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen: Versuchter räuberischer Diebstahl mit Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Merdingen: Am 12.02.2026 um 18:40 Uhr kam es in Merdingen in der Straße Alter Graben zu einem versuchten räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt. Zwei Beschuldigte, ein Mann und eine Frau, füllten einen Rucksack mit diversen Lebensmitteln mit Wert im zweistelligen Bereich und verließen den Supermarkt ohne an der Kasse zu bezahlen. Die Tat wurde von Mitarbeitern des Marktes beobachtet. Beim Ansprechen der Tatverdächtigen kam es daraufhin zu einem Gerangel, bei dem keiner der Beteiligten verletzt wurde. Die beiden Täter flüchteten zunächst zu Fuß, konnten aber von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach im Rahmen der Fahndung festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Gegen die Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell