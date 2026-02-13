Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung zu: Grenzach-Wyhlen: 46-jähriger Mann vermisst - hier: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Nachtragsmeldung:

Der Vermisste konnte in der heutigen Nacht wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medienschaffenden werden gebeten, die Lichtbilder nicht weiter zu veröffentlichen.

ts

Ursprungsmeldung:

Seit dem Vormittag des 31.01.2026 wird ein 46-jähriger Mann vermisst. Nach aktuellem Erkenntnisstand könnte der Vermisste mit seinem PKW (Toyota Avensis, grau, Lörracher Kennzeichen) unterwegs sein.

Sein letzter Aufenthaltsort ist unbekannt. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Er ist ca. 165 cm groß, hat dunkelblonde Haare, Bekleidung unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Freiburg, unter 07761 934-500, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell