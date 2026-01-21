PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Brand an Bord eines Schiffes im Emder Hafen

Emden (ots)

In den Nachtstunden zum 20.01.2026 kam es an Bord eines 175 Meter langen Bulkcarriers, der unter maltesischer Flagge fährt, zu einem Brand. Das Schiff lag zu diesem Zeitpunkt im Emder Hafen am Südkai. Der Brand brach im Maschinenraum aus. Die alarmierten Einsatzkräfte befanden sich mit mehreren Einheiten vor Ort. Nach ersten Feststellungen der Polizeikräfte vom PK Emden konnte das Feuer bereits durch die Schiffsbesatzung mit bordeignen Mitteln gelöscht werden. Es kam zu keinen Personenschäden. Seitens der Wasserschutzpolizei Emden wurden Ermittlungen im Rahmen eines Seeunfalls aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch Kräfte des PK Emden durchgeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist mutmaßlich ein technischer Defekt ursächlich für den Brandausbruch. Die Schiffssicherheitsbehörde hat bis zur Bestätigung durch die zuständige Klassifikationsgesellschaft ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

