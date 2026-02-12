PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Fahren ohne Fahrerlaubnis endet in Kontrollstelle

Freiburg (ots)

Breisach: Am 11.02.2026, gegen 09:50 Uhr, wurde durch die Polizei ein Fahrzeug kontrolliert, das auf der Straße zur Rheinbrücke in Richtung Breisach fuhr. Den Beamten fiel das Fahrzeug auf, da sie beobachten konnten, wie ca. 50 Meter vor der Kontrollstelle der Fahrer und Beifahrer die Plätze tauschten. Bei der anschließenden Kontrolle stelle sich heraus, dass der auf den Beifahrersitz gewechselte ursprüngliche Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug war. Diesen erwartet nun eine Anzeige aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

