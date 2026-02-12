Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit rund 20.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes befuhr am Mittwoch, 11.02.2026 gegen 09.00 Uhr ein 66 Jahre alter Mann die L139 von Schopfheim kommend in Richtung Maulburg. An der Einmündung auf die B317 beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 89 Jahre alte Opel-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von jeweils rund 10.000 Euro.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell