Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit rund 20.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes befuhr am Mittwoch, 11.02.2026 gegen 09.00 Uhr ein 66 Jahre alter Mann die L139 von Schopfheim kommend in Richtung Maulburg. An der Einmündung auf die B317 beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 89 Jahre alte Opel-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von jeweils rund 10.000 Euro.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 11.02.2026 – 21:40

    POL-FR: Freiburg: Abschlussmeldung zu: Wahlkampfveranstaltung im Bürgerhaus Zähringen

    Freiburg (ots) - Die Wahlkampfveranstaltung wurde gegen 21:15 Uhr beendet. Im gesamten Einsatzverlauf wurden Ermittlungsverfahren wegen u.a. des Verdacht des Widerstands gegen Vollzugsbeamte, Landfriedensbruch und versuchter Sachbeschädigung der Streifenwagen eingeleitet. Insgesamt kam es zu sieben vorläufigen Festnahmen. Das Polizeipräsidium Freiburg wurde durch ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 15:50

    POL-FR: Küssaberg: Unfallflucht - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Montag, 09.02.2026, soll es gegen 11:50 Uhr zwischen Dangstetten und Rheinheim zu einer Unfallflucht gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Fahrerin eines grauen Opels mit Schweizer Zulassung über die Mittellinie gefahren sein, weshalb eine 51- jähriger VW-Fahrerin ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Sie blieb unverletzt. Zu einer Berührung mit dem Opel soll es nicht ...

    mehr
