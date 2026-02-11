Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 1. Folgemeldung zu: Wahlkampfveranstaltung im Bürgerhaus Zähringen, hier: Sitzblockaden und Störaktionen

1. Folgemeldung:

Bei der Kundgebung auf dem Europaplatz kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen, so dass sich der Aufzug gegen 17:00 Uhr mit etwa 1.800 Teilnehmenden in Bewegung setzen konnte.

Gegen 17:30 Uhr versuchten etwa 100 vermummte und mit Schlagwerkzeugen bewaffnete Personen eine Absperrung der Polizei zu durchbrechen, weshalb es zum Pfeffersprayeinsatz kam.

Im Weiteren kam es zudem zu vereinzelten Sitzblockaden durch vermummte Personengruppen. An mehreren Absperrungen wurde massiv versucht diese zu durchbrechen.

Gegen 19:30 Uhr konnten im Bereich der Zähringerstraße unter Fahrzeugreifen von Streifenwagen ausgelegte Nägel festgestellt werden.

Die Wahlkampfveranstaltung konnte gegen 20:15 Uhr beginnen.

Stand: 20:15 Uhr

Das Polizeipräsidium Freiburg befindet sich heute aufgrund einer Wahlkampfveranstaltung der AfD im Einsatz.

In der Nacht auf den heutigen Veranstaltungstag kam es im Bürgerhaus Zähringen zum Anbringen übelriechender Substanzen. Nach Abklärung und Säuberung durch die Feuerwehr Freiburg wird die Veranstaltung planungsgemäß um 19:00 Uhr im Bürgerhaus Zähringen stattfinden.

Eine Gegenkundgebung wurde bei der Versammlungsbehörde der Stadt Freiburg angemeldet, welche um 16:00 Uhr auf dem Europaplatz beginnen soll.

