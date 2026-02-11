Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Nach Ausweichmanöver gegen Leitplanke gefahren

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.02.2026, musste gegen 7:40 Uhr ein LKW auf der B317 zwischen Hausen und Zell kurz vor der Abzweigung zum Sportplatz Zell einem mittig auf der Fahrbahn entgegenkommenden Kleinlaster mit Planenaufbau ausweichen. Der LKW streifte die Leitplanke, zu einer Kollision mit dem Kleinlaster kam es nicht. Am LKW entstand ein Sachschaden von mindestens 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Kleinlaster geben können. Das Polizeirevier Schopfheim ist rund um die Uhr unter Tel. 07622 66698 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell