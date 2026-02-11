PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Nach Ausweichmanöver gegen Leitplanke gefahren

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.02.2026, musste gegen 7:40 Uhr ein LKW auf der B317 zwischen Hausen und Zell kurz vor der Abzweigung zum Sportplatz Zell einem mittig auf der Fahrbahn entgegenkommenden Kleinlaster mit Planenaufbau ausweichen. Der LKW streifte die Leitplanke, zu einer Kollision mit dem Kleinlaster kam es nicht. Am LKW entstand ein Sachschaden von mindestens 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Kleinlaster geben können. Das Polizeirevier Schopfheim ist rund um die Uhr unter Tel. 07622 66698 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 11.02.2026 – 14:36

    POL-FR: Breisach: Zusammenstoß mit Linienbus mit anschließender Unfallflucht

    Freiburg (ots) - Breisach: Am 09.02.2026 gegen 19:30 Uhr kam es in der Kandelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Beim Versuch den Linienbus zu überholen, geriet der PKW zu weit nach rechts und streifte diesen. Der Fahrer des PKW entfernte sich anschließend in Richtung Bahnhofstraße. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden an ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 14:36

    POL-FR: Schallstadt: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In Schallstadt ereignete sich am Dienstag, den 10.02.2026, im Zeitraum von 05:00-10:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem linken Außenspiegel eines geparkten Autos, einem Pickup, kollidierte und anschließend davonfuhr. Der Pickup parkte in der Steingasse, auf Höhe der Hausnummer 8, am dortigen Fahrbahnrand. Nach ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:37

    POL-FR: Freiburg: Körperverletzung - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 10. Februar 2026, gegen 17.30 Uhr, soll es im Bereich des Fußweges zwischen Escholzpark und Ferdinand-Weiss-Straße in Freiburg zu einer Körperverletzung gekommen sein. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang wichtige Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 40-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter geschlagen und dadurch leicht verletzt. Der Geschädigte kann sich an ...

    mehr
