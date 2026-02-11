Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10. Februar 2026, gegen 17.30 Uhr, soll es im Bereich des Fußweges zwischen Escholzpark und Ferdinand-Weiss-Straße in Freiburg zu einer Körperverletzung gekommen sein. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang wichtige Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 40-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter geschlagen und dadurch leicht verletzt.

Der Geschädigte kann sich an den Vorfall nicht mehr erinnern und keine Angaben zum Tatverdächtigen machen.

Vorbeikommende Passanten verständigten Polizei und Rettungsdienst.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Insbesondere wird eine etwa 40- bis 45-jährige Frau mit Kopftuch als wichtige Zeugin gesucht. Sie hatte dem Mann offenbar noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet.

