Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.02.2026, gegen 02.30 Uhr, kam es im Bereich der Sedanstraße/Ecke Milchstraße in Freiburg zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen und einem dritten Mann.

Im weiteren Verlauf schlug einer der beiden Männer dem Geschädigten mit der Faust heftig ins Gesicht. Infolge des Schlages stürzte dieser zu Boden, fiel auf den Kopf und war kurzzeitig bewusstlos.

Passanten verständigten umgehend Polizei und Rettungsdienst.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen unerkannt flüchten.

Bislang ist lediglich bekannt, dass einer der Männer eine helle Jacke trug.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

