Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Wahlkampfveranstaltung im Bürgerhaus Zähringen, hier: Erreichbarkeit der Pressestelle

Freiburg (ots)

Aufgrund einer Wahlkampfveranstaltung befindet sich die polizeiliche Pressestelle am 11.02.2026 im Einsatz und ist für Sie als Medienschaffende ab 14:00 Uhr unter Tel: 0761-8821011 erreichbar.

Ein Pressesprecher wird den Einsatz vor Ort begleiten und hier für mediale Rückfragen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

lr

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Laura Riske
Pressestelle
Telefon: 0761 882-1011
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

