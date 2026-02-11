POL-FR: Freiburg: Wahlkampfveranstaltung im Bürgerhaus Zähringen, hier: Erreichbarkeit der Pressestelle
Freiburg (ots)
Aufgrund einer Wahlkampfveranstaltung befindet sich die polizeiliche Pressestelle am 11.02.2026 im Einsatz und ist für Sie als Medienschaffende ab 14:00 Uhr unter Tel: 0761-8821011 erreichbar.
Ein Pressesprecher wird den Einsatz vor Ort begleiten und hier für mediale Rückfragen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
lr
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Laura Riske
Pressestelle
Telefon: 0761 882-1011
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell