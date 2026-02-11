Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Wahlkampfveranstaltung im Bürgerhaus Zähringen, hier: Erreichbarkeit der Pressestelle

Freiburg (ots)

Aufgrund einer Wahlkampfveranstaltung befindet sich die polizeiliche Pressestelle am 11.02.2026 im Einsatz und ist für Sie als Medienschaffende ab 14:00 Uhr unter Tel: 0761-8821011 erreichbar.

Ein Pressesprecher wird den Einsatz vor Ort begleiten und hier für mediale Rückfragen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

lr

