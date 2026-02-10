PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 16-Jähriger durch Hundebiss verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am 30.01.2026 soll es gegen 11:00 Uhr in der Basler Straße 113 vor dem Eingang des dortigen Lebensmittelgeschäfts zu einem Vorfall gekommen sein, bei welchem ein 16-Jähriger im Vorbeilaufen von einem angeleinten Hund ins Bein gebissen wurde.

Der Hundebesitzer befand sich während des Zwischenfalls nach Angaben weiterer Zeugen in dem Einkaufsladen und wurde bei Verlassen von diesen angesprochen. Nach Schilderung der Situation, wurde der Besitzer darum gebeten, seine Personalien zu nennen, was dieser jedoch verweigerte und sich in der Folge von der Örtlichkeit entfernte.

Der Hundebesitzer soll nach Angaben der anwesenden Personen ein älterer Mann mit heller Hautfarbe gewesen sein. Bei dem Hund handelte es sich um ein kleines bis mittelgroßes Tier mit weißem Fell.

Die Bissverletzung des Jugendlichen musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Polizeiposten Freiburg-Haslach (Tel. 0761 12056-0) sucht Zeugen, welche weitere Hinweise zu dem Hundebesitzer geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Freiburg-Süd Anrufe unter der Telefonnummer 0761 882-4421 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Jule Armbruster
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 / 882-1027

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

