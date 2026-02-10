Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Frontalkollision auf Bundesstraße 317 - eine Verletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.02.2026, kurz nach 18.00 Uhr, kollidierten auf der Bundesstraße 317 zwei Pkws frontal miteinander. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 317 von Schopfheim kommend in Richtung Steinen und bog an der Einmündung zur Hauptstraße in Maulburg nach links ab. Dabei übersah er wohl eine entgegenkommende 50-jährige Pkw-Fahrerin, welche frontal mit dem Pkw des 25-Jährigen kollidierte. Die 50-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht. Bei dem 25-Jährigen bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sei. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell