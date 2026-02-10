PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrer mit über einem Promille angehalten

Freiburg (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der "Alten Baseler Straße" in Bad Säckingen wurde am Montag, 09.02.2026, gegen 20 Uhr ein 58-jähriger Citroen- Fahrer anlasslos kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit durch Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Eine Blutentnahme wurde in einem Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

