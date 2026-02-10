PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Taxi von Fahrbahn abgekommen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.02.2026, kam gegen 14:00 Uhr ein Taxi auf der K 6587 zwischen Egg und Bad Säckingen, kurz vor dem Stadion aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen in einer Rechtkurve nach links von der Fahrbahn ab und kam im Unterholz zum Stehen. Der 45-jährige Fahrer, der allein im Taxi war, verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Taxi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe und die genaue Unfallursache sind Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

