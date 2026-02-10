PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles auf der Besanconallee

Freiburg (ots)

Am 08.02.2026 gegen 12 Uhr ereignete sich auf der Besanconallee in Freiburg ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine Pkw-Fahrerin die Matsuyamaallee in östliche Richtung. Beim Abbiegen nach links auf die Besanconallee kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem Pkw, welcher die Besanconallee in nördliche Richtung befuhr. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Tel. 0761 882 3100.

Insbesondere wird ein männlicher Radfahrer gesucht, ca. 30-35 Jahre alt, welcher den Verkehrsunfall vermutlich beobachtet hat und mit einer Unfallbeteiligten anschließend kurz ins Gespräch kam.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

