POL-FR: B3 Seefelden - Heitersheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Montag, den 09.02.2026, gegen 05:40 Uhr, ereignete sich auf der B3 zwischen Seefelden und Heitersheim ein Verkehrsunfall, bei welchem der mutmaßliche Verursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Pkw von Seefelden in Richtung Heitersheim und setzte zu einem Überholmanöver an. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der entgegenkommende Geschädigte nach rechts aus und bremste stark ab. Aufgrund der starken Bremsung des Geschädigten, fuhr ein weiterer Pkw diesem auf. Hierbei verletzte sich die Fahrerin des auffahrenden Pkw schwer.

Der Fahrer des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs entfernte sich vom Unfallort, ohne anzuhalten.

Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug des mutmaßlichen Verursachers machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07631 / 1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

