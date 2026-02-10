PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Automatenaufbruch durch Unbekannte - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bislang Unbekannte haben Montagnacht, 09.02.2026, in der Eisenbahnstraße in Kenzingen zwei Getränkeautomaten aufgebrochen und sind anschließend mit ihrer Beute geflüchtet.

Der Geschädigte meldete kurz vor Mitternacht über den Polizei-Notruf aufgebrochene Getränkeautomaten in einem offen zugänglichen Automatenraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten die Unbekannten wohl gegen 23:30 Uhr einen in der Eisenbahnstraße befindlichen Automatenraum betreten. Im Anschluss wurden durch die Täterschaft zwei Getränkeautomaten gewaltsam geöffnet und darin befindliche Geldkassetten entnommen. Die Unbekannten flüchteten anschließend mit Münz- und Scheingeld in nicht abschließend bekannter Höhe in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Automaten wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme hat sich ein Tatverdacht gegen zwei unbekannte Täter ergeben, die wie folgt beschrieben werden:

Personenbeschreibung 1:

   - männlich,
   - dunkle Haare,
   - schwarze Wollmütze mit weißem quadratischem Emblem an der Stirn,
   - schwarzes Tuch/Schal über Mund und Nase,
   - trug eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze mit weißem Emblem auf 
     der linken Brust, dunkle Handschuhe, eine lange dunkelblaue 
     enganliegende Sporthose, schwarze Turnschuhe mit weißen 
     Applikationen im Bereich der Ferse sowie einen schwarzen 
     Rucksack.

Personenbeschreibung 2:

   - männlich,
   - trug ein schwarzes Basecap, einen grauen Schal über Nase und 
     Mund, einen grauen Kapuzenpullover, eine glänzende Daunenjacke, 
     helle Handschuhe, eine dunkelgraue Hose und schwarze Turnschuhe.

Als ein mögliches Fluchtfahrzeug kommt laut Zeugenangaben möglicherweise ein dunkler Pkw in Frage. Das Fahrzeug sei mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich einer Herbolzheimer Tankstelle aufgefallen und fuhr wohl in Richtung Norden.

Der Polizeiposten Kenzingen (Tel.: 07644 9291-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Ob es einen Tatzusammenhang zu einem ähnlich gelagerten Automatenaufbruch gibt, der sich in derselben Nacht wenig später in Ettenheim ereignet hatte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07641 582-0 entgegen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

