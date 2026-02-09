Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbeleuchtetem Zweirad ausgewichen - 4000 Euro Schaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.02.2026, gegen 19 Uhr befuhr ein 55-jähriger Audi- Fahrer die Wallbacher Straße von Säckingen kommend. Am Ortseingang Wallbach seien ihm zwei mit eingeschaltetem Abblendlicht gut sichtbare Zweiräder entgegengekommen. Plötzlich sei ein weiteres unbeleuchtetes Zweirad aufgetaucht, welches nicht äußerst rechts gefahren sein soll und den Seitenspiegel und die Fahrertür des Audis im Vorbeifahren beschädigt haben soll. Der Verursacher soll sich in unbekannte Richtung entfernt haben. Am Audi entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell