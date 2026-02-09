PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbeleuchtetem Zweirad ausgewichen - 4000 Euro Schaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.02.2026, gegen 19 Uhr befuhr ein 55-jähriger Audi- Fahrer die Wallbacher Straße von Säckingen kommend. Am Ortseingang Wallbach seien ihm zwei mit eingeschaltetem Abblendlicht gut sichtbare Zweiräder entgegengekommen. Plötzlich sei ein weiteres unbeleuchtetes Zweirad aufgetaucht, welches nicht äußerst rechts gefahren sein soll und den Seitenspiegel und die Fahrertür des Audis im Vorbeifahren beschädigt haben soll. Der Verursacher soll sich in unbekannte Richtung entfernt haben. Am Audi entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 16:12

    POL-FR: Laufenburg: Unfallflucht unter Drogen- und Alkoholeinfluss - Fahrer ohne Führerschein

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 8.2.2026, wurde gegen 11:00 Uhr eine Verkehrsinsel in der Rappensteinstraße beschädigte. Ein Zeuge konnte das Auto des Verursachers fotografieren, ehe das Auto Schlangenlinien fahrend von der Unfallstelle flüchtete. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Der Schaden dürfte ungefähr 500 Euro betragen. Gegen 12 Uhr meldete sich eine ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 16:11

    POL-FR: Albbruck: Unfall zwischen Auto und Kleinkraftrad

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 07.02.2026, gegen 13:30 Uhr kam es in der Eisenbahnstraße an der Einmündung des Eichenweges in Albbruck zu einem Zusammenstoß zwischen einem 16-jährigen Kleinkraftradfahrer und einem 40-jährigen BMW-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer des Kleinkraftrades die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW-Fahrer missachtet haben. Es kam zur Kollision, wodurch beide Fahrzeuge ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 16:11

    POL-FR: Laufenburg: Verbaler Streit wird zu handfester Auseinandersetzung

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 07.02.2026, gegen 17:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Laufenburg, in der Nähe zur Bodmann- Anlage zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 70-Jähriger zunächst eine 20-Jährige beleidigt haben, eher er mit dem 26-jährigen Ehemann in Streit geraten sein soll. Aus der verbalen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren