Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unfall zwischen Auto und Kleinkraftrad

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.02.2026, gegen 13:30 Uhr kam es in der Eisenbahnstraße an der Einmündung des Eichenweges in Albbruck zu einem Zusammenstoß zwischen einem 16-jährigen Kleinkraftradfahrer und einem 40-jährigen BMW-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer des Kleinkraftrades die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW-Fahrer missachtet haben. Es kam zur Kollision, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf ungefähr 3.000 Euro belaufen. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell