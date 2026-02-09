Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Verbaler Streit wird zu handfester Auseinandersetzung

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.02.2026, gegen 17:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Laufenburg, in der Nähe zur Bodmann- Anlage zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 70-Jähriger zunächst eine 20-Jährige beleidigt haben, eher er mit dem 26-jährigen Ehemann in Streit geraten sein soll. Aus der verbalen Auseinandersetzung habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, bei der auch ein Besenstil eingesetzt worden sein soll. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unabhängige Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt wahrgenommen haben. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07763 92880 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

