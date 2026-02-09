Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfallflucht unter Drogen- und Alkoholeinfluss - Fahrer ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 8.2.2026, wurde gegen 11:00 Uhr eine Verkehrsinsel in der Rappensteinstraße beschädigte. Ein Zeuge konnte das Auto des Verursachers fotografieren, ehe das Auto Schlangenlinien fahrend von der Unfallstelle flüchtete. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Der Schaden dürfte ungefähr 500 Euro betragen. Gegen 12 Uhr meldete sich eine Person und gab an, dass sein Honda unerlaubt benutzt wurde und in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein muss. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Honda der Unfallflucht in Laufenburg zugeordnet werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Sohn, während die Eltern schliefen, den Autoschlüssel gestohlen haben und mit dem Honda den Unfall verursacht haben. Der 25-Jährige steht weiter im Verdacht, unter Drogen- und Alkoholeinfluss unerlaubt und ohne erforderlichen Führerschein mit dem Honda unterwegs gewesen zu sein.

