Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Geparktes Fahrzeug gestreift, Geschädigter gesucht

Freiburg (ots)

Wie jetzt dem Polizeiposten Löffingen gemeldet wurde, befuhr eine 58-jährige Autofahrerin eines Zustelldienstes am Donnerstag, den 05.02.2026, gegen 15:00 Uhr die Straße Im Zinken in Löffingen. Hierbei streifte sie ein geparktes Fahrzeug.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Halter des geschädigten Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/80606-0, in Verbindung zu setzen.

/ChrA

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de


X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

