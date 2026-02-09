Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Geparktes Fahrzeug gestreift, Geschädigter gesucht

Freiburg (ots)

Wie jetzt dem Polizeiposten Löffingen gemeldet wurde, befuhr eine 58-jährige Autofahrerin eines Zustelldienstes am Donnerstag, den 05.02.2026, gegen 15:00 Uhr die Straße Im Zinken in Löffingen. Hierbei streifte sie ein geparktes Fahrzeug.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Halter des geschädigten Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/80606-0, in Verbindung zu setzen.

