Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Vorfahrtsverletzung - Eine schwerverletzte Person

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.02.2026, gegen 12:15 Uhr beabsichtige eine 64- jährige Opel- Fahrerin von der Straße "Im Stalter" in die L 161 in Richtung Ortsmitte einzubiegen. Dabei soll sie nach bisherigen Erkenntnissen eine in Richtung Reckingen fahrenden VW übersehen haben. Die 88 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es dürfe ein Gesamtschaden von ungefähr 10.000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell