Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Diebstahl von Gartenmöbeln - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 01.02.2026, bis Donnerstag, 05.02.2026, wurden von einer Terrasse in der Weinbergstraße in Dogern hochwertige Gartenmöbel entwendet. Die auffallend honiggelben Stühle und ein Tisch aus Aluminium hatten einen Gesamtwert von über 3.000 Euro. Zum Transport muss ein größeres Auto oder ein Anhänger benutzt worden sein. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben oder Hinweise zu den honiggelben Gartenmöbeln geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell