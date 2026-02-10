POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz
Freiburg (ots)
Am Montag, 09.02.2026, wurde auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Tullastraße gegen 15:15 Uhr ein Hyundai beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte die gesamte Fahrerseite des Hyundais. Die Höhe des Sachschadens dürfte mehrere tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.
