Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.02.2026, kam gegen 8:15 Uhr ein bislang unbekanntes Auto auf der L163 in Richtung Oberlauchringen, kurz vor der Einmündung Berthold-Schmidt-Platz aus nicht geklärten Gründen nach links über die Mittellinie und beschädigte ein Schild, welches auf einer Verkehrsinsel stand. Teile des Schildes blieben auf der Gegenfahrbahn und dem Einfädelungsstreifen liegen. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

