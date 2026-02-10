Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll 36-Jährigen niedergeschlagen haben

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, um 2.30 Uhr soll ein bislang Unbekannter im Bereich Sedanstraße/Kreuzung Milchstraße in Freiburg einen 36-jährigen Mann niedergeschlagen haben.

Der Geschädigte wurde dabei verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Vorfeld des Angriffs soll es zwischen dem Geschädigten und zwei unbekannten männlichen Personen zu einem verbalen Streit gekommen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum mutmaßlichen Angreifer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

