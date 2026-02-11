Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verpuffung einer Gaskartusche löst Wohnungsbrand aus

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 10.02.2026, gegen 19.50 Uhr kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Johann-von-Weerth-Straße in Freiburg zur Verpuffung einer Gaskartusche, in deren Folge die Wohnung in Brand geraten war.

Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr Freiburg konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden.

Nach derzeitigen Kenntnissen blieb der Bewohner der Wohnung unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren medizinischen Untersuchung in eine Klinik eingeliefert.

Der Sachschaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

