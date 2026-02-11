PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Auto kollidiert mit Hauswand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.02.2026, kollidierte eine 85-jährige VW -Fahrerin gegen 15:30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen mit einer Hauswand. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr sie die Hauptstraße in Kandern und prallte an der Einmündung in die Bahnhofstraße gegen die gegenüberliegende Hauswand. Die 85-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Gebäude ging ein Fenster zu Bruch und die Hauswand wurde beschädigt. Laut Experten des THWs war die Statik nicht beeinträchtig. Im Gebäude wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch keine Einschätzung abgegeben werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei, waren auch die Freiwillige Feuerwehr, sowie das THW vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

