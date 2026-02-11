POL-FR: Freiburg: Wahlkampfveranstaltung im Bürgerhaus Zähringen
Freiburg (ots)
Das Polizeipräsidium Freiburg befindet sich heute aufgrund einer Wahlkampfveranstaltung der AfD im Einsatz.
In der Nacht auf den heutigen Veranstaltungstag kam es im Bürgerhaus Zähringen zum Anbringen übelriechender Substanzen. Nach Abklärung und Säuberung durch die Feuerwehr Freiburg wird die Veranstaltung planungsgemäß um 19:00 Uhr im Bürgerhaus Zähringen stattfinden.
Eine Gegenkundgebung wurde bei der Versammlungsbehörde der Stadt Freiburg angemeldet, welche um 16:00 Uhr auf dem Europaplatz beginnen soll.
