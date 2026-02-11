PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Wahlkampfveranstaltung im Bürgerhaus Zähringen

Freiburg (ots)

Das Polizeipräsidium Freiburg befindet sich heute aufgrund einer Wahlkampfveranstaltung der AfD im Einsatz.

In der Nacht auf den heutigen Veranstaltungstag kam es im Bürgerhaus Zähringen zum Anbringen übelriechender Substanzen. Nach Abklärung und Säuberung durch die Feuerwehr Freiburg wird die Veranstaltung planungsgemäß um 19:00 Uhr im Bürgerhaus Zähringen stattfinden.

Eine Gegenkundgebung wurde bei der Versammlungsbehörde der Stadt Freiburg angemeldet, welche um 16:00 Uhr auf dem Europaplatz beginnen soll.

lr

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Laura Riske
Telefon: +49 761 882-1011
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

