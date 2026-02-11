Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Wahlplakate beschädigt, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.02.2026 gegen 10:00 Uhr bemerkte ein Anwohner im Bereich des Bahnhofs in Löffingen, dass insgesamt 5 Wahlplakate von Straßenlaternen herabgerissen und dadurch beschädigt wurden. Weiter wurde ein Wahlplakat im Bereich der Schule in Löffingen auf die gleiche Art und Weise beschädigt. Wann genau die Tat stattgefunden hat, ist derzeit nicht bekannt.

Der Polizeiposten Löffingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651/9336-0 zu melden.

/Schrei

