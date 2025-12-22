Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Auto fährt in Gießener Innenstadt in Bushaltestelle - vier Personen zum Teil schwer verletzt - ZEUGEN GESUCHT!

Wiesbaden / Gießen (ots)

Nachdem ein 32-jähriger Audi-Fahrer heute Nachmittag (22.12.) gegen 16.30 Uhr im Bereich der Südanlage in Höhe der Johanniskirche in eine Bushaltestelle gefahren ist (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6184878) und nach aktuellem Stand vier Menschen zum Teil schwer verletzt hat, sucht die Polizei Zeugen.

Hinweise wie Bilder und Videos können unter https://he.hinweisportal.de/lage_ppmh_gieszen hochgeladen werden.

Weiterhin ist ein Hinweistelefon geschaltet: 0641/7006-6555.

Die Hintergründe und Motivlage sind derzeit noch unklar.

Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen, die in jede Richtung geführt werden, übernommen.

