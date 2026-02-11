Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Zusammenstoß mit Linienbus mit anschließender Unfallflucht

Freiburg (ots)

Breisach: Am 09.02.2026 gegen 19:30 Uhr kam es in der Kandelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Beim Versuch den Linienbus zu überholen, geriet der PKW zu weit nach rechts und streifte diesen. Der Fahrer des PKW entfernte sich anschließend in Richtung Bahnhofstraße. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ca. 30 Minuten später meldete sich der Fahrer des PKW telefonisch bei der Polizei und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss der Fahrer dennoch mit einer Anzeige rechnen.

