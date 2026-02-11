PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Zusammenstoß mit Linienbus mit anschließender Unfallflucht

Freiburg (ots)

Breisach: Am 09.02.2026 gegen 19:30 Uhr kam es in der Kandelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Beim Versuch den Linienbus zu überholen, geriet der PKW zu weit nach rechts und streifte diesen. Der Fahrer des PKW entfernte sich anschließend in Richtung Bahnhofstraße. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ca. 30 Minuten später meldete sich der Fahrer des PKW telefonisch bei der Polizei und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss der Fahrer dennoch mit einer Anzeige rechnen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 14:36

    POL-FR: Schallstadt: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In Schallstadt ereignete sich am Dienstag, den 10.02.2026, im Zeitraum von 05:00-10:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem linken Außenspiegel eines geparkten Autos, einem Pickup, kollidierte und anschließend davonfuhr. Der Pickup parkte in der Steingasse, auf Höhe der Hausnummer 8, am dortigen Fahrbahnrand. Nach ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:37

    POL-FR: Freiburg: Körperverletzung - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 10. Februar 2026, gegen 17.30 Uhr, soll es im Bereich des Fußweges zwischen Escholzpark und Ferdinand-Weiss-Straße in Freiburg zu einer Körperverletzung gekommen sein. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang wichtige Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 40-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter geschlagen und dadurch leicht verletzt. Der Geschädigte kann sich an ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:30

    POL-FR: Freiburg: Wahlkampfveranstaltung im Bürgerhaus Zähringen

    Freiburg (ots) - Das Polizeipräsidium Freiburg befindet sich heute aufgrund einer Wahlkampfveranstaltung der AfD im Einsatz. In der Nacht auf den heutigen Veranstaltungstag kam es im Bürgerhaus Zähringen zum Anbringen übelriechender Substanzen. Nach Abklärung und Säuberung durch die Feuerwehr Freiburg wird die Veranstaltung planungsgemäß um 19:00 Uhr im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren