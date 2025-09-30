PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Kradfahrerin gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Linienbus- schwere Verletzungen

Sprockhövel (ots)

Schwer verletzt wurde eine 28-jährige Bochumerin bei einem Verkehrsunfall auf der Schevener Straße am 29.09.2025, gegen 20:10 Uhr. Sie war mit ihrem Motorrad der Marke Honda in Fahrtrichtung Obersprockhövel unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung Pennekamp die Kontrolle verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus der Marke Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie mit ihrem Motorrad auf eine angrenzende Grünfläche geschleudert. Sie wurde schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Schevener Straße zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

