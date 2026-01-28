Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte reißen Geldautomaten aus der Verankerung - Polizei sucht Zeugen

Grevesmühlen (LK NWM) (ots)

In der zurückliegenden Nacht haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten aus seiner Bodenverankerung gerissen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ereignete sich der Sachverhalt in der Nacht zum heutigen Mittwoch (28. Jan.). Gegen 09:00 Uhr meldete sich eine Hinweisgeberin bei der Polizei, nachdem sie den beschädigten Geldautomaten festgestellt hatte. Der Geldautomat war vor einem Getränkemarkt in der Wismarschen Straße aufgestellt und wurde auf bislang unbekannte Weise aus der Bodenverankerung gerissen. Zur Schadenshöhe liegen aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Der Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort Spuren. Die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Bereich beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell