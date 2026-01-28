Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstes 13-jähriges Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Bützow/Landkreis Rostock (ots)

Das seit dem 23.01.2026 vermisste 13-jährige Mädchen aus Bützow - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6204043 konnte am gestrigen Nachmittag wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten.

