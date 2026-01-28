PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstes 13-jähriges Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Bützow/Landkreis Rostock (ots)

Das seit dem 23.01.2026 vermisste 13-jährige Mädchen aus Bützow - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6204043 konnte am gestrigen Nachmittag wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  • 28.01.2026 – 07:03

    POL-HRO: Dank Zeugenhinweis - Autobahnpolizei zieht LKW-Fahrer mit 1,59 Promille aus dem Verkehr

    BAB 20/ Warnowtal (Landkreis Rostock) (ots) - Dank eines Zeugenhinweises ist es Beamten der Autobahnpolizei Dummerstorf am Abend des 27.01.2026 gelungen einen alkoholisierten LKW-Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Gegen 20:50 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über einen LKW, welcher laut dessen Aussage in erheblichen Schlangenlinien auf der BAB 20 in ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:27

    POL-HRO: Bundeswehrangehöriger angegriffen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Dorf Mecklenburg (LK NWM) (ots) - Bereits am frühen Sonntagabend wurde ein Angehöriger der Bundeswehr in Dorf Mecklenburg von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 19-jährige Mann gegen 17:20 Uhr uniformiert zu Fuß im Bereich der Bahnhofstraße in ...

    mehr
