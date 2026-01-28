Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 77-Jähriger nach Verkehrsunfall auf der L072 zwischen Schwerin und Hasenhäge leicht verletzt

L072/ Schwerin in Richtung Hasenhäge (ots)

Am gestrigen Tage ereignete sich auf der L072 zwischen Schwerin und Hasenhäge ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines 77-jährigen PKW-Fahrers.

Laut vorliegender Erkenntnisse sei der VW-Fahrer gegen 11:18 Uhr in Fahrtrichtung Hasenhäge aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und hier mit mehreren Leitpfosten sowie einem Baumstumpf kollidiert. Durch die Aufprallenergie sei der PKW auf die linke Fahrzeugseite geschleudert worden. Der Fahrer konnte nur kurze Zeit später durch den Einsatz von Ersthelfern sowie alarmierten Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit und medizinisch versorgt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erlitt der Mann glücklicherweise nur leichte Verletzungen im Bereich einer Hand und des Kopfes. Zur weiteren Behandlung wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Verkehrsunfallermittlungen und der Bergung des VW Passat musste die L072 im Bereich des Unfallortes für etwa eine 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird laut einer ersten Einschätzung mit 15.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell