PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gefährlicher Schnee- und Eiswurf beschädigen Fahrzeug

Hagenow (ots)

Gefährlicher Schnee- und Eiswurf beschädigen Fahrzeug

Von einer Bahnunterführung in Hagenow sind am Montagabend offenbar Schnee- und Eisteile auf fahrende Autos geworfen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 18:10 Uhr auf der Hagenow-Heide-Chaussee. Nach Angaben der 41-jährigen Autofahrerin, die unverletzt blieb, wurde ihr Pkw von herabfallenden Eis- und Schneeteilen beschädigt, die nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich von zwei dunkel gekleideten Kindern von der Unterführung geworfen wurden. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei in Hagenow konnte vor Ort Spuren sichern und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen machen können, sich bei der Polizei in Hagenow (03883 631-0) zu melden.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei noch einmal insbesondere Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren, dass das Werfen von Gegenständen von Brücken zu erheblichen Schäden oder schweren Verletzungen führen kann. Verkehrsteilnehmende, die solche Beobachtungen machen, werden gebeten, sofort den Polizeinotruf zu wählen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:20

    POL-HRO: Sachbeschädigung an mehreren Pkw in Brinckmansdorf - Zeugen gesucht

    Rostock (ots) - Am Sonntag meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei und teilten mit, dass an ihren Fahrzeugen jeweils ein oder mehrere Reifen beschädigt worden seien. Die betroffenen Pkw unterschiedlichster Marken waren ordnungsgemäß im Bereich der Straße An der Molkerei im Stadtteil Brinckmansdorf abgestellt. Nach ersten Ermittlungen der eingesetzten Beamten ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:26

    POL-HRO: Wohnungsbrand in der Wismarer Innenstadt

    Wismar (ots) - Am Montagmorgen (26. Januar) gegen 09:45 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Westmecklenburg über einen Wohnungsbrand in der Wismarer Innenstadt informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer Brandentwicklung. Der Wohnungsinhaber wurde unverletzt aus seiner Wohnung evakuiert. Eine weitere Person aus dem Hausaufgang verließ das Gebäude unverletzt ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:21

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen (13) aus Bützow

    Bützow (Landkreis Rostock) (ots) - Seit dem 23.01.2026, wird ein 13-jähriges Mädchen aus Bützow vermisst. Letztmalig wurde sie am Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr in ihrer Wohngruppe gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die 13-Jährige weiterhin unbekannten Aufenthaltes. Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren